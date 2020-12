Milano: Sala, 'se perdo poterò avanti battaglie in Consiglio comunale'

21 dicembre 2020 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Io mi ricandido a poter guidare per altri cinque anni Milano. Se vincerò, sarò sindaco per cinque anni. Se perderò, mi cercherò un lavoro e garantirò che continuerò a portare avanti le mie battaglie politiche in Consiglio comunale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a un dibattito sul sito del Corriere della Sera sul futuro delle città dopo il Covid. Milano, ha continuato, "può, sulla base dell'ottimo percorso che ha fatto, andare verso una discontinuità e un allineamento ai tempi e a quello che vogliono essere le grandi città moderne, aperte e internazionali del mondo".

Dopo l'emergenza Covid, ha sottolineato Sala, "ci sarà una prima fase con la progettazione della città futura, ma anche con una grande attenzione ai bisogni della città, dando una mano a quella parte della città in grave difficoltà".