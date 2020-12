Governo: Marcucci, 'sono ottimista, serve collegialità per andare avanti anche sul Mes'

21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "L'auspicio che feci in Senato davanti a Conte qualche settimana fa è ancora valido. Gli incontri delle delegazioni di maggioranza in corso in queste ore hanno questo significato. Ricordo che attendiamo in Parlamento il piano sul Recovery plan e la sua governance". Lo ha detto Andrea Marcucci a 'L'aria che tira' su La7.

"Io sono ottimista ed ostinato: abbiamo buone ragioni per rafforzare questa maggioranza. Io dico sul Mes bisogna andare avanti, se no Conte ci dica quali strumenti utilizzare. Ripeto, c'è bisogno di collegialità. A Franceschini dico che troveremo una soluzione tutti insieme”, ha spiegato il capogruppo del Pd a palazzo Madama.