Coronavirus: Fontana, 'in Lombardia nessun caso nuova variante, pronti a emergenza'

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "La nuova variante del virus non dovrebbe incidere sulla gravità della malattia e sulla possibilità di usare il vaccino. Come Regione Lombardia ci siamo subito attrezzati. Stiamo facendo ricerche per individuare il virus modificato, ad oggi esito negativo. Per ora non è stato rinvenuto alcun caso di virus modificato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. "Siamo pronti a rispondere a qualsiasi emergenza si dovesse verificare".