21 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il Recovery plan "dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua approvazione. Abbiamo una tabella di marcia serratissima, non possiamo permetterci distrazioni". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub.