Milano: Mirabelli, 'da Sala visione e volontà di mettersi al servizio della città'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “L'intervento di oggi del Sindaco Sala al forum su 'L'Europa delle città oltre il Covid' ha confermato che si candida con una visione e con la consapevolezza che il compito della prossima amministrazione sarà guidare le trasformazioni che il Covid ha determinato e determinerà senza lasciare solo nessuno ma con l'ambizione di innovare prima degli altri". Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, commenta su Facebook alcune dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Soprattutto ha ribadito che la sua scelta è legata alla volontà di mettersi al servizio della città non ad altro. Impegnarsi da subito a lavorare per la città anche in caso di sconfitta conferma la tensione, che ha dimostrato in questi anni, a impegnarsi per i cittadini milanesi e nel loro interesse”.