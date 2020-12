Coronavirus: Fontana, 'monitorato chi è arrivato da Londra e Inghilterra'

21 dicembre 2020 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - I cittadini tornati nei giorni scorsi da Londra o dalle zone dell'Inghilterra dove si è diffusa la nuova variante del coronavirus "sono stati tutti quanti monitorati o sono in fase monitoraggio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. "Quando il ministro mi ha chiamato chiedendo che si potessero porre in essere una serie di interventi per tutelare la possibilità che potessero arrivare da Londra e dall'Inghilterra persone portatrici del virus ci siamo immediatamente dati da fare. Poi sono stati chiusi i voli", ha spiegato.