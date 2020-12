Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti

21 dicembre 2020 a

(Roma, 21 dicembre 2020) - Le associazioni di pazienti APIAFCO e ANMAR insieme a dermatologi, reumatologi e medici di medicina generale, diffondono un documento congiunto di informazione e raccomandazioni ai propri pazienti nell'ambito della loro campagna “Resta in contatto con il tuo medico”

Roma, 21 dicembre 2020. Gli ambulatori chiusi e la forte limitazione dell'accesso alle terapie causate dal Covid 19 ha provocato l'abbandono delle cure da parte dei pazienti affetti da malattie croniche come psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide come pure la mancata diagnosi precoce che posticiperà l'inizio della cura, quando probabilmente la patologia sarà già in una fase avanzata.

PERCHÉ

• un'informazione da fonti diverse, a volte contraddittoria, ha generato incertezza nel paziente e timore di contagiarsi recandosi dal medico o in ospedale,

• la difficoltà di essere seguiti dal centro di riferimento, perché frequentemente le strutture specialistiche sono reclutate per la terapia dei pazienti con COVID-19 se non chiuse,

• la mancanza di linee guida o indicazioni specifiche per i pazienti su come proseguire le terapie o prepararsi in caso di vaccino in tempo Covid 19

Le conseguenze dell'abbandono terapeutico e la mancata aderenza al trattamento farmacologico sono gravi sia per il singolo paziente che rischia aggravamento, complicanze e delusioni sia per la collettività che dopo l'epidemia di COVID-19 potrà trovarsi di fronte ad un'epidemia di cronicità.

Le Associazioni di Pazienti APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) con il contributo non condizionante di Amgen hanno lanciato l'iniziativa “Resta in Contatto con il Tuo Medico” per informare i pazienti sull'importanza di continuare le cure e, insieme ad un gruppo di autorevoli Dermatologi e Reumatologi nonché dei rappresentanti delle associazioni dei Medici di Medicina Generale, (SIMG e FIMMG) hanno messo a punto, dopo un attento confronto e riflessione, un documento /vademecum congiunto contenente una serie di informazioni e raccomandazioni dirette ai pazienti affetti da psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide.

INFORMAZIONI

Ricorda che:

• Psoriasi, artrite reumatoide, artrite psoriasica sono patologie croniche spesso invalidanti che potrebbero peggiorare notevolmente senza le cure adeguate.

• Psoriasi, artrite reumatoide, artrite psoriasica coinvolgono l'intero organismo, quindi l'abbandono delle cure può provocare complicanze anche in altri apparati come in quello cardiovascolare.

• Recenti studi dimostrano che una malattia cronica non controllata può predisporre ad una malattia COVID-19 più severa.

• I dati disponibili sulle terapie innovative usate per combattere Psoriasi e Artrite Reumatoide dicono che questi trattamenti non aumentano il rischio di contrarre il COVID-19.

• Nei pazienti che hanno contratto la malattia COVID-19 la sospensione della terapia non ha modificato il decorso dell'infezione

RACCOMANDAZIONI

• Prendi informazioni sul COVID-19 e sulla tua terapia da fonti affidabili come i siti web di Associazioni pazienti come APIAFCO (

• Ricorda che negli ospedali e negli ambulatori sono in atto rigidemisure di protezione, il rischio di contagio non è diverso da quello che si corre nelle altre attività quotidiane svolte fuori di casa.

• Tieniti in contatto con il tuo Medico di famiglia che in questa situazione di emergenza potrà continuare a seguirti se la tua malattia è sotto controllo, o potrà aiutarti a rivolgerti agli specialisti se ritiene che la malattia sia in una fase di acuzie o complessa.

• Molti centri di riferimento hanno messo a punto sistemi di visita a distanza per seguire i pazienti, informati e usa i canali a distanza (telefono, messaggistica, e-mail) in modo da poter essere seguito per i normali controlli o informare il Centro di eventuali cambiamenti del quadro clinico.

• Ricorda che seguire la tua terapia è anche una tua responsabilità. Rivolgiti ad una Associazione di pazienti come APIAFCO e ANMAR, potranno aiutarti informandoti e consigliandoti su come fare per continuare a restare in contatto con il tuo medico

Con il contributo di tutti, si riuscirà a superare questa pandemia e a scongiurarne un'altra assai pericolosa e prevista, quella delle malattie croniche trascurate durante il COVID-19.

Documento firmato da:

Valeria Corazza, Presidente APIAFCO

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

Luigi Tramonte, SIMG

Roberto Venesia, FIMMG

Paolo Amerio, Direttore della Clinica Dermatologica, Università G.d'Annunzio, Chieti

Antonio Costanzo, Responsabile della UOC Dermatologia Humanitas e docente di Humanitas University

Rosa Daniela Grembiale, Professore Associato di Reumatologia presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro

Giovanna Malara, Direttore Struttura Complessa Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia presso l'Università di Verona

Raffaele Scarpa, Professore Ordinario di Reumatologia presso L'Università Federico II di Napoli (f.r.)

