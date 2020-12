Coronavirus: anestesista paziente 1, 'mi vaccinerò appena possibile'

21 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Sono ottimista per l'inizio dell'anno, è in arrivo il vaccino e io stessa lo farò appena possibile. E' un'arma fondamentale per la quale abbiamo lottato tanto. Mi auguro in un anno pieno di speranze e buone notizie". Lo ha detto Annalisa Malara, anestesista dell'ospedale di Codogno, che scoprì il primo paziente italiano positivo al Covid-19, alla quale è stato consegnato il Premio 'Rosa Camuna' della Regione Lombardia. "Il mio augurio per l'anno nuovo è che si continui compatti nella lotta a questo virus senza indietreggiare, come fatto in questo momento. Un impegno che viene portato avanti da noi sanitari e da tutti i cittadini quanto aderiscono alle direttive sanitarie regionali e nazionali per cercare di rallentare la diffusione del virus", ha aggiunto.