Recovery: Perantoni (M5S), 'grande responsabilità, non si perda tempo'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “Governo e maggioranza hanno una grande responsabilità di fronte a sé, quella di gestire e spendere i fondi del Recovery fund in modo virtuoso, per combattere le disuguaglianze e le conseguenze della crisi pandemica. Abbiamo mostrato di saper affrontare con efficacia la situazione emergenziale, il presidente Conte ha saputo essere protagonista in Europa e riportare l'Italia in primo piano. C'è invece chi pare voglia perdersi in chiacchiere inutili e incomprensibili, e non certo per il bene dell'Italia”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione giustizia della Camera, deputato M5S.