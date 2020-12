Coronanvirus: Fontana, 'per integrare trasporto pubblico Lombardia servono 130 mln'

21 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Dovremo anche integrare il trasporto pubblico e sono necessarie più risorse. Siamo convinti che sia la strada giusta per evitare assembramenti sui mezzi di trasporto nelle ore di punta, oltre naturalmente a una richiesta di ulteriore trasferimento di risorse per integrare il trasporto pubblico. Per fare ciò saranno necessari ulteriori risorse per circa 130 milioni di euro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa.