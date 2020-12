L'investigatore privato ai tempi del Covid19

21 dicembre 2020 a

a

a

(Roma, 21 dicembre 2020) - Il 2020 è stato un anno insolito a causa della pandemia da Coronavirus, il quale, oltre a provocare innumerevoli vittime a livello mondiale, ha messo a dura prova il mondo del lavoro e delle relazioni interpersonali.

Si è dovuto ricominciare tutto dalle basi e stravolgere i propri stili di vita adattandoli alle nuove normative anti-contagio emanate dal Governo. È proprio in questo modo che si è avvertita l'esigenza di riformulare la propria vita, le relazioni, il lavoro e quant'altro.

Basti pensare allo smartworking, ovvero un sistema sfruttato per tutto il periodo della pandemia che permette di accedere a videoconferenze lavorative o di lavorare direttamente da casa, utilizzando piattaforme istituzionali dal proprio computer.

Stando ai dati delle recenti statistiche, anche le relazioni coniugali e interpersonali hanno subito profondi cambiamenti: se, da un lato, sono aumentati i divorzi e le separazioni dopo il periodo di quarantena e di convivenza forzata, dall'altro sono aumentate anche le relazioni extraconiugali che sono sopravvissute illecitamente ai DPCM in vigore.

Il ruolo e l'importanza di un investigatore privato

L'investigatore privato ai tempi del Covid-19 è una figura molto importante, perché permette di osservare scrupolosamente eventuali infedeltà in un periodo in cui la tentazione di tradire il proprio partner - oppure la fiducia del proprio datore di lavoro - aumenta esponenzialmente.

Durante la pandemia, infatti, mettere a nudo l'infedeltà del/della proprio/a compagno/a è molto più complicato, perché difficilmente si riesce ad accedere ai contenuti sui dispositivi personali, oggi sempre più protetti con nuove misure di sicurezza all'avanguardia.

Di conseguenza, nasce la necessità di avere una persona esperta che sia in grado di scoprire quelle informazioni che sembrano essere totalmente segrete e intoccabili. Oltretutto, per quanto riguarda lo smartworking, si può affermare che questa nuova modalità di lavoro ha cambiato le abitudini dei lavoratori: si sentono molto più avvantaggiati, perché è possibile organizzare i propri compiti in base alle proprie esigenze.

Tuttavia, ci sono stati molti lavoratori che, durante la pandemia, non hanno preso seriamente lo smartworking, risultando inefficienti e improduttivi, oltre ad aver provocato perdite per le aziende non indifferenti.

A tal proposito, l'importante agenzia investigativa romana Atlantica Investigazioni ha dichiarato di aver ricevuto un aumento del 30% delle richieste di indagine da parte delle aziende che nutrivano dei dubbi sui propri dipendenti e sul loro finto smartworking.

Qual è stato il frutto di questo periodo difficile? Sicuramente la pandemia da Covid-19 ha messo in luce determinate problematiche sociali e non si può neanche dire che le persone siano diventate più leali; al contrario, sembrano esser diventate più furbe e disoneste e, proprio per questo, è necessario rivolgersi ad un investigatore privato che possa dare risposte sia a livello privato che a livello aziendale.

L'investigatore privato Roma Giuseppe Tiralongo opera anche su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una squadra di professionisti qualificati. Garantisce un lavoro di indagine preciso e puntuale. La sua azienda si impegna ad ascoltare in maniera empatica il cliente, per scoprire i segreti sul proprio partner, sui propri figli o sui propri dipendenti, al fine di ottenere le risposte che attende da tanto tempo.

In generale, il mondo dell'investigazione opera in diversi ambiti e offre vari servizi che possono essere circoscritti a tre macro-aree:

•l'investigazione privata;

•l'investigazione aziendale;

•le bonifiche ambientali.

Investigazioni private

Il DPCM del 22 marzo 2020, all'art. 1 comma 1, lettera D ed E, sanciscono la libertà di continuare a praticare, senza nessuna restrizione, l'investigazione privata. Infatti, da sempre, l'investigatore privato non ha contatti ravvicinati con il diretto interessato della ricerca, quindi in periodo di pandemia mondiale, questa professione non si è fermata.

L'investigatore privato ai tempi del Covid-19 ha un ruolo fondamentale da svolgere e, spesso, può avvalersi di collaboratori professionisti che possano rendere un servizio efficiente ottimizzando i tempi, che in questo lavoro sono importantissimi. Se si nutrono dei dubbi circa l'infedeltà del proprio coniuge o dei propri parenti, sarà necessario affidarsi a mani esperte che aiutino a scoprire più informazioni; tutti i protocolli di sicurezza e le direttive emanate dal Garante della Privacy saranno comunque rispettate, con lo scopo di salvaguardare qualsiasi dato personale.

Oltretutto, sarà possibile utilizzare le prove ottenute nelle opportune sedi giudiziarie, per rivendicare eventualmente un proprio diritto oppure per difendersi nel caso in cui si venga accusati ingiustamente.

Fanno parte del settore delle investigazioni private:

• i servizi di indagini pre-matrimoniali;

• le indagini relative all'infedeltà coniugale;

• le indagini sulle operazioni dell'affidamento dei minori;

• le indagini sulla revisione o determinazione dell'assegno di mantenimento;

• le indagini sulle ricerche relative a sparizioni;

• la prevenzione da atteggiamenti di stalking;

• gli accertamenti su varie dipendenze;

• la sorveglianza localizzata con GPS, al fine di garantire una protezione personale.

Investigazioni aziendali

Il mondo dell'investigazione non coinvolge solo la sfera privata di un individuo, ma anche quella lavorativa e, quindi, aziendale. Nell'ultimo periodo, con il sempre più frequente e necessario utilizzo della tecnologia smartworking, purtroppo, è diventato più frequente che molti lavoratori non siano del tutto onesti e, di conseguenza, non utilizzino adeguatamente le piattaforme istituzionali, provocando danni anche notevoli alle aziende.

Proprio per scoprire eventuali situazioni illecite o comportamenti illegittimi messi in atto proprio dai dipendenti di un'azienda, ci si può rivolgere ad un investigatore privato che potrà procedere allo svolgimento di ricerche e attività investigative per conto di imprese piccole o grandi che siano, al fine di preservarle da attività illecite dei dipendenti.

Tra queste, rientrano:

• l'infedeltà dei soci;

• lo spionaggio oppure la diffamazione, utilizzando dati riservati dell'azienda;

• eventuali false malattie o abusi delle permissioni riguardanti la legge 104/92.

Bonifiche ambientali

Il mondo dell'investigazione privata è molto vasto e offre una molteplicità di servizi a tutti i soggetti pubblici o privati, con lo scopo di rilevare eventuali metodi di intercettazione ambientale e telefonica che ben si camuffano con l'ambiente circostante.

Infatti, sarà possibile scovare qualsivoglia tipo di microspia, telecamera nascosta e altre tecnologie che utilizzano software sempre più all'avanguardia, che puntano sull'indecifrabilità del messaggio da trasmettere, che si tratti di un semplice audio o un'acquisizione video.

Tuttavia, le operazioni di bonifica ambientale devono essere effettuate da investigatori esperti che siano in grado di utilizzare appositi ricevitori, scanner di radiofrequenza e altre apparecchiature sofisticate. Lo scopo è quello di garantire un servizio preciso ed efficiente che metta alle strette coloro che hanno utilizzato questi metodi di spionaggio.

Oltretutto, il servizio di bonifica ambientale può essere richiesto con lo scopo di evitare che vengano divulgate informazioni private o addirittura i segreti aziendali di tutte quelle istituzioni che potrebbero essere prese d'assalto dai malintenzionati.

Per informazioni:

L'attività di investigazione privata è una professione su licenza del DM 269/2010 relativa a pubblica sicurezza, vigilanza e investigazioni. L'agenzia Atlantica Investigazioni a Roma opera non solo nella massima privacy, ma anche con competenze professionali e tecniche di alto livello, a tutela sia del cliente che del soggetto/oggetto indagato.

Contatti:

Tel.: 366 3839069

Facebook: