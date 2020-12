AIT Worldwide Logistics acquisisce Fiege Forwarding con sede in Europa dal Gruppo FIEGE

21 dicembre 2020 a

Gli esperti di Fiege Forwarding si uniscono ai colleghi di AIT per fornire servizi di supply chain armonizzati sfruttando una rete globale presente in Asia, Europa e Nord America

ITASCA, Illinois, 21 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Alla fine della scorsa settimana, AIT Worldwide Logistics, leader globale di soluzioni per la supply chain, ha stipulato un accordo di acquisto vincolante per l'acquisizione di Fiege Forwarding, divisione internazionale di spedizioni del Gruppo FIEGE, con sede in Germania.

L'acquisizione aumenta notevolmente la presenza globale di AIT aggiungendo sedi in Belgio, Cina, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera.

I colleghi di Fiege Forwarding sono noti per la solida competenza nelle spedizioni aeree e oceaniche da e verso l'Asia e l'Europa, con esperienza specialistica nel settore dell'e-commerce, della sanità e dell'industria, compresi i servizi aircraft-on-ground (AOG).

Secondo Vaughn Moore, Presidente e CEO di AIT, le due aziende collaborano già da anni come partner. Ha dichiarato: "Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto agli esperti di Fiege Forwarding come nostri nuovi compagni di squadra in AIT. La lunga collaborazione tra i nostri due team ha creato una solida base di fiducia che ha contribuito a finalizzare l'accordo".

E ha aggiunto: "Come estensione naturale della nostra partnership, questa acquisizione ci consentirà di espandere strategicamente la nostra presenza combinata nel mondo. Condividiamo culture simili e un approccio aziendale affine, focalizzato sulla crescita e sulla fornitura di soluzioni esperte che offrono un'esperienza cliente di livello mondiale".

Dal punto di vista geografico, la rilevanza di AIT in Nord America è aumentata grazie alla copertura europea di Fiege Forwarding. Anche in Cina le due reti delle società sono complementari: i solidi servizi di supply chain transpacifica di AIT-Asia sono bilanciati dalla competenza in materia di rotte commerciali di Fiege Forwarding tra Asia ed Europa. Queste sinergie create di recente costituiscono una rete mondiale più potente e diversificata, che aiuta AIT a rimanere ben posizionata con il suo portafoglio clienti globale.

Keith Tholan, Chief Operating Officer di AIT, ha dichiarato: "Con la crescita di AIT negli ultimi anni stiamo servendo un maggior numero di clienti multinazionali con catene di fornitura sempre più globali. Conseguentemente alla recente espansione della nostra rete globale, AIT ora può contare su professionisti full-time della logistica in più location strategiche economiche rispetto al passato. Con questa acquisizione, abbiamo migliorato l'allineamento del supporto di AIT nelle regioni con la più alta domanda da parte dei nostri clienti globali".

"Siamo molto entusiasti dell'accordo, poiché la transazione consente la fusione di due reti estremamente complementari, che consentiranno alla precedente attività di Fiege Forwarding di crescere ulteriormente e fornirà servizi estesi con una rete ancora più ampia per i nostri clienti", ha dichiarato Felix Fiege, CEO del Gruppo FIEGE.

Nell'ambito dell'acquisizione, Michael Völlnagel di Fiege Forwarding è stato nominato Vice President di AIT, Europe. L'acquisizione di Fiege Forwarding da parte di AIT Worldwide Logistics è prevista per il 31 dicembre 2020. I termini non sono stati divulgati.

