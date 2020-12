Governo: Scalfarotto, 'dimissioni? Le avevo già date nel febbraio scorso'**

21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Io non ero parte della delegazione di Italia viva che ha incontrato Conte ma dal mio punto di vista ho visto porre domande aperte e trasparenti, per iscritto. Ora dobbiamo aspettare le risposte e valutare". Lo dice il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, deputato di Iv, a proposito della minaccia di Italia viva di ritirare la propria delegazione al governo.

"Io la lettera di dimissioni l'ho già data al mio partito nel febbraio scorso, per una questione legata alle deleghe -spiega Scalfarotto all'Adnkronos-. Poi il mio partito ha ritenuto di non consegnare quella lettera, ma io sono lì fin tanto che è necessario. Mi ero già dimesso, non è certo questo per me il problema".