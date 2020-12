Toscana: indennizzi a ristoranti e bar, bando a gennaio, 15 giorni per presentare domanda (3)

21 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - “Il meccanismo – osserva l'assessore Marras – consentirà di erogare gli aiuti a coloro che hanno avuto in questa fase i maggiori danni: indennizzi che si aggiungeranno all'ultimo provvedimento con cui il Governo ha annunciato ulteriori ristori”.

“E' tutta l'economia che sta soffrendo - commenta Marras, che ricorda come alle imprese e al sistema economico della Toscana mancheranno 12 miliardi di ricavi quest'anno su 120 miliardi di Pil - Dovremo dunque nel 2021 fare una riflessione con tutte le categorie per capire come utilizzare al meglio le risorse in campo”.

Soddisfatte per la proposta accolta sul bando Confcommercio Toscana e Confesercenti Toscana, presenti alla conferenza stampa con i direttori Franco Marinoni e Massimo Biagioni che hanno apprezzato anche la disponibilità all'ascolto e al dialogo della Regione.