Quirinale: scambio di auguri informale tra Mattarella e alte cariche Stato

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Saltata per le limitazioni imposte dal perdurare della pandemia la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il Presidente della Repubblica e i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Quirinale i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati; della Camera, Roberto Fico; del Consiglio, Giuseppe Conte; e della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, per un breve e informale saluto in vista delle festività natalizie. Presenti anche i segretari generali delle rispettive istituzioni.