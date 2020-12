Coronavirus: Usa, somministrata a infermiera prima dose vaccino Moderna

21 dicembre 2020 a

Washington, 21 dic. (Adnkronos) - Un'infermiera di un ospedale del Connecticut è stata la prima persona negli Stati Uniti a ricevere una dose del vaccino anti-Covid sviluppato da Moderna. "Sono entusiasta, mi sento privilegiata", ha dichiarato tra gli applausi Mandy Delgado, che lavora per l'Hartford Healthcare, dopo aver ricevuto il vaccino in diretta tv. Il vaccino di Moderna ha ottenuto venerdì il via libera della Food and Drug Administration (Fda) ed è il secondo vaccino che viene somministrato negli Usa dopo quello messo a punto da Pfizer-BioNTech.