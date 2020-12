21 dicembre 2020 a

Londra, 21 dic. (Adnkronos) - Sono 33.364 i casi di Covid-19 in Gran Bretagna, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 215 morti. Ieri il Regno Unito aveva registrato un record di nuovi contagi di Coronavirus, con 35.92 infezioni in 24 ore (326 i decessi). L'impennata di casi è associata in parte alla comparsa della nuova variante Covid che ha già spinto molti paesi, tra cui l'Italia, a bloccare i voli con la Gran Bretagna.