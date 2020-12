Recovery: Rosato, 'oggi da Conte parole che vanno in parte verso nostre richieste'**

21 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Come fa Conte a convincerci di andare avanti? Non è questione di una parole, bisogna ristabilire una collegialità di governo. Sul tema del Recovery oggi il presidente del Consiglio ha ripreso in parte alcune questioni che avevamo posto quando ha detto che le risorse debbano essere allocate con una discussione seria con Comuni, Regioni e opposizione". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24.