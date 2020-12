Superbonus: Bonafede, 'proroga al 2023 per noi irrinunciabile'

21 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo parlato di molti temi che sono sul tavolo, come la svolta green, la digitalizzazione e l'inclusione sociale che sono da sempre nel DNA del Movimento. Oggi abbiamo puntato anche su singoli argomenti, come la scuola e il Superbonus, la cui proroga fino al 2023 per noi è irrinunciabile". Così il ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle al governo, Alfonso Bonafede, al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola sul Recovery Plan.