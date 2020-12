21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo approfittare di queste vacanze per lavorare in questi giorni, per cercare di fare tutte le interlocuzioni e arrivare in cdm prima della fine dell'anno, tra il 26 e il 31 dicembre. Andare oltre sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd sul recovery.