Recovery: Pd, 'bene sblocco discussione, ora decisi verso ok bozza in Cdm'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Nel corso dell'incontro con il Presidente Conte il Partito Democratico ha apprezzato lo sblocco della discussione sul Recovery Plan che ora deve andare deciso verso l'adozione della bozza in Cdm per consentire la discussione in Parlamento e l'apertura di un dibattito nel Paese, con le parti sociali, le imprese, l'associazionismo, i giovani, le donne, le associazioni ambientaliste. È impensabile disegnare l'Italia del 2030 con le risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione, con il contributo del Pd al governo e a Bruxelles, senza coinvolgere il sistema Paese". Si apprende da fonti Pd dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery.