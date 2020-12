Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi

22 dicembre 2020 a

(Milano, 22 dicembre 2020) - Secondo i dati Eurostat, gli italiani si ritengono poco soddisfatti del grado di relazioni personali che hanno nel corso della propria vita. Tale valore numerico, su una scala che va da 0 a 10, risulta essere pari, nel caso italiano, a 7,6 (rispetto al 7,9 della media europea). Il concetto di fondo è che un contesto sociale positivo risulta contribuire sensibilmente all'equilibrio tra vita personale e lavorativa, permettendo alle persone di sentirsi parte della società in cui vivono e generando quindi benessere.

Per tutti coloro che sono ancora alla ricerca della direzione da dare alla propria vita, esce oggi il libro di Alessandra Profeti “VERITÀ 360. Come Entrare In Contatto Con La Propria Verità Più Profonda e Offrire Un Reale Contributo Al Mondo” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice va a condividere con i propri lettori l'esatto sistema in 5 passi per entrare in contatto con la parte più profonda di noi stessi così da vivere la vita da sempre desiderata.

“Ho deciso di scrivere questo libro perché è la conclusione di una lunga riflessione su questa tematica che parte proprio dall'esperienza diretta, sia in termini di crescita personale che di rapporto con gli altri” afferma Alessandra Profeti, autrice del libro. “In questo manuale ho cercato quindi di aiutare tutte quelle persone che sono ancora alla ricerca di un modo per ripartire e per spiccare il volo, tanto dal punto di vista personale quanto da quello interpersonale”.

Secondo l'autrice, scoprire sé stessi è il modo più efficace per trovare il proprio spazio nel mondo. Il segreto sta nel capire come si manifesta il nostro “sé” più profondo, prendendo prima consapevolezza del nostro corpo per poi individuare le emozioni che ci abitano. Prendere poi pienamente coscienza del mondo esterno, ci permette di ricostruire la nostra realtà come una sorta di “puzzle”, per poi valorizzare al meglio tutto ciò che ruota attorno alla nostra vita.

“Questo è sicuramente un libro che mette il lettore nella condizione di diventare vero protagonista della propria esistenza” incalza GiacomoBruno, editore del libro “Solo riuscendo a capire la parte più intima e profonda di noi stessi, infatti, possiamo imparare a vivere la nostra vita in piena armonia e benessere. Concetto questo che l'autrice spiega ampiamente all'interno del proprio libro”.

“Ho scelto di pubblicare con Bruno Editore sia per la cura che adotta nei confronti di ciascun autore, sia per il successo che è in grado di generare per ciascuna delle sue pubblicazioni” conclude l'autrice. “Raggiungere un grande pubblico è fondamentale per qualsiasi autore. Giacomo Bruno e il suo team hanno portato alla luce questo mio ennesimo lavoro editoriale con professionalità e passione, rendendomi pienamente soddisfatta del lavoro svolto insieme”.

Alessandra Profeti è un'insegnante specializzata, psicomotricista e danzaterapeuta che lavora nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia da oltre trenta anni. Ama la lettura e l'arte in tutte le sue forme. Crede nella molteplicità delle intelligenze, scommette sui talenti e le risorse di ciascuno e crede nella bellezza, pensando come dice Simona Atzori che ognuno abbia il potere di arricchire la propria vita per farne un capolavoro proprio poichè siamo magnificenza in costante crescita.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto "book influencer" italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale.