Recovery: Bellanova, 'finalmente contenuti, task force non è più in manovra'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Intanto è positivo che finalmente si parli di contenuti, non si parla di task force, quella proposta non è inserita negli emendamenti in legge di bilancio. Adesso cominciamo a lavorare nel merito perché è quel che interessa a questo paese, interessa come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze". Così la capo delegazione di Iv al governo, la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice della delegazione renziana con il premier Giuseppe Conte e con i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola sul Recovery plan.