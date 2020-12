OSS. EUROBET: Milan favorito contro la Lazio

22 dicembre 2020 a

(Roma, 22 dicembre 2020) - Il 65% dei tifosi si aspetta la vittoria dei rossoneri

Roma – Ultima giornata di campionato di questo 2020, il Milan in testa alla classifica dovrà difendere il primo posto dalla Lazio nel big match della giornata, sfide semplici per le altre big.

Questa sera la Juventus sfiderà in casa la Fiorentina ferma ad 11 punti ed in piena crisi. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio Eurobet (

Domani sera a San Siro il Milan affronterà la Lazio di Inzaghi per un match che deciderà le sorti della testa della classifica per questo 2020. Secondo gli appassionati i rossoneri partono in vantaggio e con il 65% delle preferenze si porteranno a casa i tre punti, il 12% il pareggio e il 23% la vittoria della Lazio. Nonostante i tifosi si aspettino la vittoria della squadra di Milano il risultato più giocato risulta l'1-1 e il marcatore più atteso Ciro Immobile.

Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, la Roma ha bisogno di un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno in classifica. La sfida in casa contro il Cagliari non sembra preoccupare i tifosi che si aspettano la vittoria dei giallorossi con il 94% delle preferenze, solo il 3% crede nell'exploit dei sardi. Dzeko, Mikhitaryan e Joao Pedro sono rispettivamente i marcatori più giocati.

Con un passo falso del Milan contro la Lazio, l'Inter può balzare in testa alla classifica con la vittoria in casa del Verona. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio Eurobet, la squadra di Conte è favorita con il 74% degli appassionati che si aspettano la vittoria, il 10% il pareggio e il 16% la vittoria in casa del Verona. Non sarà però una partita semplicissima, 1-2, 0-1 e 2-2 sono i risultati esatti più giocati con Lukaku marcatore più atteso.

