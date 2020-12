22 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Esprimo un apprezzamento particolare ed ulteriore alla nostra Difesa -ha concluso Mattarella- per aver continuato sin dall'inizio della pandemia a rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, adoperandosi con prontezza per elaborare ed implementare le misure opportune ed efficaci per tutelare la salute dei nostri cittadini in uniforme".