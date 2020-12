Recovery: Bellanova, ‘non c'è più sul tavolo prima proposta governance di Conte'

22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Il 7 dicembre abbiamo fatto una riunione in cui Conte ha parlato un'ora e 27 minuti sulla governance. Poi ha dato la parola ad Amendola dicendo che in 10-15 minuti avrebbe dovuto parlare del merito. Poi ci siamo aggiornati. Ora quella proposta, illustrato per un'ora e 27 minuti, non c'è più sul tavolo". Lo ha detto Teresa Bellanova lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro di Iv con Conte sul Recovery plan.