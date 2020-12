Vaticano: parroco Lampedusa, 'Livatino modello per somigliare a Gesù'

22 dicembre 2020 a

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "Il riconoscimento del martirio di Rosario Livatino è la dimostrazione che la mafia è una "religione" opposta e contraria al Vangelo di Cristo: chiunque vi aderisce, ne condivide la mentalità o ne approva i metodi, non è cristiano. Rosario Livatino, invece, ci viene proposto come modello per somigliare a Gesù di cui il martirio lo ha reso immagine vivissima". Lo dice don Carmelo Lamagra, parroco di Lampedusa commentando la beatificazione di Rosario Livatino.