CareCapital annuncia l'acquisizione dell'azienda Neoss: investimento nell'innovazione

22 dicembre 2020 a

a

a

Robert Gottlander nominato presidente e CEO di Neoss

HONG KONG, HARROGATE, Inghilterra e GÖTEBORG, Svezia, 22 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- CareCapital Advisors Limited ("CareCapital"), investitore azionario con focus nel settore dentale e della salute orale, ha annunciato oggi un accordo per l'acquisizione dell'azienda Neoss Limited ("Neoss"). CareCapital è uno dei principali investitori nel settore dentale sulla scena internazionale, con investimenti per oltre 1 miliardo di dollari, e offre a imprenditori e manager di talento un ambiente stimolante e collaborativo in cui realizzare una visione cliente-centrica. Neoss è un'azienda leader sul mercato internazionale dell'implantologia dentale, dedicata allo sviluppo di soluzioni intelligenti e intuitive che consentono di realizzare trattamenti sicuri a costi economicamente vantaggiosi, con ottimi risultati a lungo termine. Il marchio Neoss è sinonimo di innovazione e qualità, due fattori che hanno supportato l'ottima performance commerciale di Neoss nel 2020 nonostante la pandemia da coronavirus.

Nell'ambito della transazione, il Dr. Robert Gottlander è stato nominato Presidente e CEO di Neoss. Con oltre quarant'anni di esperienza nel settore dentale, Gottlander vanta un curriculum di tutto rispetto nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni dentali.

Acquisizione di Neoss

Neoss ha sviluppato una gamma di soluzioni dentali leader di mercato, fra cui procedure intelligenti e intuitive ideate per consentire trattamenti più efficaci e di minore durata al fine di aumentare la produttività dello studio dentistico. Il ricco portfolio di brevetti, i dati clinici a lungo termine, nonché le pubblicazioni cliniche peer-reviewed di Neoss confermano l'efficacia delle sue soluzioni.

Dai Feng, co-fondatore e Managing Director di CareCapital ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere Neoss e Robert nella nostra famiglia. Entrambi sono pionieri del settore dentale e sapranno sviluppare sinergie che arricchiranno la customer experience di Neoss e promuoveranno la mission aziendale. Il marchio affermato, l'innovazione come fattore caratterizzante, la validazione clinica e la solida posizione sul mercato di Neoss si combinano splendidamente con i principi cliente-centrici e la passione per l'innovazione di Robert."

Michael J. Dormer, presidente e CEO di Neoss ha dichiarato: "Riflettendo sulla meravigliosa avventura degli ultimi 20 anni, in cui Neoss si è costruita una posizione formidabile nel mercato dentale, possiamo affermare con enorme orgoglio che il nostro management, lo staff e i partner continueranno a essere il fulcro di questa seconda fase di sviluppo sotto la nuova proprietà."

Robert Gottlander nominato CEO

Dopo la laurea presso la "Scuola di Odontoiatria" dell'Università di Göteborg è entrato alla Nobel Biocare dove ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali di alto livello. Per tutti i 27 anni del suo mandato, ha guidato il team che ha definito concetti clinici e formativi per l'implantologia orale moderna, ha partecipato alla progettazione e al lancio di Procera, il primo sistema CAD/CAM di successo al mondo e ha sviluppato nuovi concetti combinati di implantologia e odontoiatria digitale. Successivamente Gottlander ha ricoperto la carica di Chief Marketing Officer di Global Dental, il settore commerciale odontoiatrico globale di Henry Schein, Inc., occupandosi a livello internazionale della pianificazione strategica di soluzioni protesiche e implantologiche, promuovendo le offerte di prodotti in tutto il mondo e creando strategie commerciali di vendita e marketing. Gottlander ha continuato a operare nel settore dentale in qualità di consulente. Nel corso della sua carriera Gottlander ha creato numerose partnership tra mondo accademico e industriale, ideando progetti di ricerca e programmi di formazione sempre al fine di promuovere l'innovazione nel campo dell'implantologia orale e della tecnologia digitale.

Dopo vent'anni di permanenza alla guida di Neoss, Dormer andrà in pensione, in linea con le sue intenzioni, ma continuerà a svolgere un ruolo di consulente per il tempo necessario a garantire la fluidità della transizione.

"Sono elettrizzato all'idea di entrare a far parte del team Neoss" ha dichiarato il Dr. Gottlander. Scegliendo Göteborg, culla dell'implantologia moderna, come centro della sua attività di ricerca e sviluppo Neoss ha dimostrato di condividere la mia stessa aspirazione, quella di essere sempre un pioniere dell'innovazione dentale per migliorare il trattamento del paziente. Mi congratulo con il team di Neoss e con la leadership del Dr. Dormer che insieme hanno creato un marchio globale di punta. La partnership con CareCapital consentirà di espandere quell'eredità e di accelerare la crescita dell'azienda nel lungo periodo, tramite un servizio clienti perspicace e un'innovazione ingegnosamente semplice."

"Sono entusiasta all'idea di una collaborazione con CareCapital e Robert per promuovere ulteriormente la tecnologia Neoss" ha aggiunto Fredrik Engman, co-fondatore e Chief Technology Officer di Neoss. Il supporto e il know-how dentale che questa transazione porta con sé andrà a vantaggio del nostro staff e consentirà un migliore servizio per soddisfare le esigenze di odontoiatri e pazienti".

INFORMAZIONI SU CARECAPITAL ADVISORS LIMITED

Investitore a lungo termine con focus sul mercato dentale globale e sul settore della salute orale, CareCapital è impegnata a creare un ambiente stimolante e collaborativo per imprenditori e manager di talento con una visione cliente-centrica. CareCapital investe massicciamente in tecnologie, formazione, marchi e imprese che coprono tutte le sfaccettature del settore dentale. Il portfolio di attività di CareCapital nel dentale include formazione odontoiatrica, ortodonzia digitale, diagnostica per immagini, implantologia, biologia, ceramica, distribuzione, software, network e centri di ricerca.

INFORMAZIONI SU NEOSS

Fondata nel 2000, Neoss offre soluzioni dentali intuitivamente semplici. I prodotti sono progettati per consentire ai professionisti del dentale di fornire ai propri pazienti trattamenti sicuri a costi economicamente vantaggiosi, con risultati eccellenti a lungo termine. Grazie all'ingegnosità e integrità della sua leadership, Neoss sviluppa soluzioni di trattamento intelligenti e lavora a stretto contatto con gli studi dentistici per promuovere soluzioni intuitive e semplici che rendono meno complicate le procedure complesse. Con sede amministrativa in Harrogate, UK, e l'attività di ricerca e sviluppo basata a Göteborg, Svezia, l'azienda ha stabilito un footprint globale con una presenza di lungo corso nei mercati chiave.

In questa transizione Neoss è stata assistita da BDA Partners, Eversheds Sutherland e PwC; CareCapital è stata assistita da Ernst & Young e White & Case LLP.

Contatti:

NeossRuth RamserChief Operating [email protected]+44 7969 917915

CareCapitalTed XieInvestment [email protected]+86 138 1038 8877

Joyce XuSenior Public Relations [email protected]+86 133 9116 0872

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1389401/Neoss_Logo.jpg