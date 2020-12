Aimuw: crescita record nel 2020, nuovi investimenti e assunzioni nel 2021

22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic. (Labitalia) - Aimuw Spa consolida ulteriormente la propria posizione nel mercato dell'intermediazione assicurativa facendo registrare indici positivi in assoluta controtendenza rispetto ai principali concorrenti presenti sul mercato. Pochi mesi fa, nel settembre 2020, la società fondata da Aldo Iaquinta ha completato la propria transizione verso una moderna organizzazione ad alto contenuto tecnologico, digitale e professionale rafforzando il ruolo di Aimuw all'interno dell'intermediazione professionale assicurativa e riassicurativa. Aimuw, si apprende da una nota tecnica, ha fatto registrare un +8,7% di premi incassati dal proprio comparto di clienti, rispetto al 2019 con un incremento del portafoglio intermediato del 23 %. Il dato è in tendenza opposta rispetto al mercato che, al 30/06/2020, registrava una raccolta premi in decremento del 9 ,2% (fonte bollettino statistico Ivass).

Aimuw nel corso dell'anno 2020, ha continuato ad investire nel capitale umano aumentando il numero del proprio team di professionisti. L'organico infatti è stato incrementato del 10% con 4 nuove assunzioni, anche in questo caso in controtendenza rispetto a un contesto nazionale caratterizzato da un crescente aumento della disoccupazione. Sono previste e confermate ulteriori assunzioni nel 2021. “La nostra volontà - afferma Aldo Iaquinta, amministratore delegato di Aimuw - è quella di continuare ad investire nella nostra azienda, ormai punto di riferimento d'eccellenza nel panorama delle società di intermediazioni assicurative e riassicurative nazionali ed internazionali. Per noi il capitale umano è il vero motore della crescita di qualunque azienda, lo considero un aspetto fondamentale del nostro gruppo ed è per questo che vogliamo continuare ad assumere giovani professionisti anche nel corso del prossimo anno. Disporre di un capitale umano di elevata qualità e di elevata forza è una condizione di successo”.

Durante gli ultimi 12 mesi Aimuw ha deciso di investire anche in innovazione tecnologica, rilasciando sul mercato una piattaforma informatica di vendita di prodotti assicurativi indirizzata ai consumatori, agli intermediari e fruibile anche dai dipendenti di aziende clienti. “Siamo in forte crescita ed abbiamo un programma di investimenti ed acquisizioni molto strutturato -ha ribadito Iaquinta, 57 anni, per oltre 20 anni agente di riferimento di Cattolica Assicurazioni a Roma-. Il nostro team è composto da professionisti di comprovata e pluriennale esperienza, sono certo sarà in grado di garantire efficienza, tempestività e soluzioni innovative per la nostra clientela nel corso del nuovo anno". Aimuw spa opera nel campo assicurativo da oltre 20 anni ed è un'agenzia di sottoscrizione assicurativa e riassicurativa plurimandataria, che si avvale di importanti partners nazionali ed internazionali. Nel 2017 la società ha ottenuto il prestigioso status di Coverholder at Lloyd's.