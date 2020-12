Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta l'innovazione al servizio di liberi professionisti e aziende

22 dicembre 2020 a

a

a

(Milano 22 dicembre 2020) - Milano, 22 dicembre 2020

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha di recente presentato il nuovo programma “Con Te – B.Point Edition”, che offre soluzioni per il vasto mercato di professionisti che utilizzano il gestionale B.Point. Il progetto nasce soprattutto per l'esigenza, quanto mai attuale, di modernizzare l'applicativo in uso e favorire l'efficienza dell'operatività professionale.”

Formazione e aggiornamenti in continua evoluzione

Nello specifico il progetto di Wolters Kluwer Italia è quello di sostenere gli Studi professionali con una serie di strumenti tecnologici che incidano significativamente nelle azioni di routine lavorativa. Si tratta di un programma che si fonda su tre importanti principi che permetteranno alle aziende di ottimizzare il lavoro e semplificare l'operato quotidiano. In particolare, il programma proposto si fonda su un aggiornamento costante delle funzionalità di tutto l'applicativo che sono orientate ad incrementare e migliorare l'efficienza lavorativa attraverso sofisticati meccanismi di automazione. In secondo luogo, Wolters Kluwer Italia investe sulla formazione continua, quale pilastro cruciale per consentire agli utilizzatori di conoscere l'applicativo per sfruttarne al meglio tutte le potenzialità. Infine, ha previsto un importante programma fedeltà per premiare i clienti con iniziative e azioni concrete di grande rilievo.

La Suite Genya e Genya CFO

Anche la Suite Genya arricchirà e incrementerà la qualità e l'efficienza del ramo della consulenza attraverso soluzioni che permetteranno a Studi Professionali e imprese di potersi concentrare maggiormente sugli aspetti manageriali e finanziari, sollevandoli dagli adempimenti che portano via risorse economiche e di tempo. Fanno parte di questo ecosistema numerosi strumenti che illustreremo brevemente e che consentiranno di ottimizzare il lavoro nel completo rispetto delle norme vigenti, soprattutto quelle in materia di Crisi d'Impresa e di Insolvenza. Per esempio, Genya CFO supporta i professionisti con strumenti di monitoraggio del business attraverso soluzioni scalabili che permetteranno di erogare servizi di consulenza finanziaria e gestionale a qualsiasi livello di impresa.

Arriva Revisya, l'alleato della revisione contabile

Tra gli strumenti di maggior rilievo segnaliamo il

Un'azienda al fianco delle aziende

Genya CFO e Revisya offrono automatizzazione, innovazione e ottimizzazione attraverso strumenti smart, intuitivi e di semplice implementazione. La versatilità e la scalabilità degli applicativi si pongono come soluzioni e alleati per le realtà del settore finanziario e contabile di qualsiasi grandezza e dimensione. Rispondono con puntualità alla mission di Wolters Kluwer Italia, la realtà che conosce il tessuto economico italiano e le sue esigenze. Così come sottolineato da Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, il lancio dei programmi Con Te – B.Point Edition e delle soluzioni Genya CFO e Revisya sono la risposta decisiva alle difficoltà del periodo che viviamo e sono strumento di trasformazione digitale. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si pone come partner di riferimento per contribuire al successo dei Professionisti e a quello dei loro clienti finali.

Michela Frisone

Marketing & Communications Manager

Tax&Accounting

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

[email protected]