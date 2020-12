22 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7 a proposito degli italiani in Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid.