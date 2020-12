Imprese: da Intesa Sp finanziamento da 20 mln a Novamont (2)

22 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - “Siamo orgogliosi di poter supportare un'eccellenza italiana, qual è Novamont, nella realizzazione di due progetti di rilievo internazionale nel settore della biochimica -afferma Micillo- le nuove bioplastiche biodegradabili che potranno essere prodotte anche grazie all'attivazione del nuovo impianto di Terni e il biogas di alta qualità ottenuto nel Polesine sono importanti passi in avanti per l'abbattimento dell'inquinamento e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili".

Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, ha sottolineato che "il progetto che abbiamo avviato 30 anni fa è oggi un vero e proprio dimostratore a livello italiano, che alimenta diverse filiere di grande valore presenti nel Paese in una logica di riprogettazione sistemica, trasformativa e multidisciplinare. I due interventi nei nostri siti produttivi di Terni e Bottrighe rappresentano un ulteriore passo in avanti in questa direzione”.