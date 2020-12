Recovery: Unterberger a Conte, 'valorizzare montagna e ruolo autonomie locali'

22 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Questo pomeriggio, con Manfred Schullian, parlamentare SVP e Presidente del Gruppo Misto della Camera, abbiamo incontrato il Presidente Conte e i Ministri Gualtieri, Amendola e Fraccaro per un confronto sulla bozza del recovery plan". Lo scrive in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“Abbiamo chiesto un consolidamento delle risorse e delle misure a favore dello sviluppo della montagna, dove oggi sono particolarmente pesanti le ripercussioni economiche soprattutto per il turismo invernale. Per noi le regioni e le province autonome devono avere un ruolo di primo piano nella fase esecutiva dei vari progetti, come ha ricordato il collega Schullian".

"Abbiamo poi ricordato che la nostra Provincia ne ha presentati 47, tutti di grande importanza per lo sviluppo del territorio, a cominciare da quelli per la digitalizzazione e per la sostenibilità ambientale del trasporto pubblico. E' stato un incontro positivo, con ascolto e attenzione per le nostre osservazioni da parte del Presidente Conte e dei Ministri. Adesso bisogna agire velocemente e con efficacia. L'Italia non può permettersi di sprecare questa storica opportunità".