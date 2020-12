22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Approderà in Cdm domani alle 16 il tradizionale dl milleproroghe, il decreto finalizzato a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, ad esempio posticipando l'entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l'efficacia di leggi in scadenza. La bozza all'esame del pre-consiglio, cominciato alle 16 e tuttora in corso, è composto da 22 articoli.