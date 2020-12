Milano: respinto ricorso condominio Bresso su vasca Parco Nord per Seveso

22 dicembre 2020 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Il Tribunale superiore delle Acque pubbliche ha respinto il ricorso del Supercondominio Campo Giochi di Bresso che chiedeva l'annullamento del progetto definitivo della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso da realizzarsi nel Comune di Milano all Parco Nord. Lo Comunica il Comune di Milano. Il progetto della vasca al Parco Nord aveva ottenuto il parere favorevole di Via, valutazioni di impatto ambientale, e, si spiega nel dispositivo del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, nei motivi di impugnazione sono stati rilevati profili di inammissibilità e infondatezza.

In particolare si afferma che il Comune di Bresso non è ente qualificato ad esprimere pareri in tema di salute ed ambiente e inoltre che tra il parco giochi e le abitazioni e la vasca vi è la distanza del fiume Seveso e di un fronte alberato. "Nel frattempo - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Marco Granelli - i lavori per la realizzazione della vasca continuano, verso l'obiettivo di avere il sistema di protezione dalle esondazioni funzionante per l'estate 2022".