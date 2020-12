Fondazione Cariplo: stanzia 3,7 mln per progetti economia circolare

22 dicembre 2020 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo ha approvato la concessione di 13 contributi, per un totale di 3,7 milioni di euro, ad iniziative che puntano sull'economia circolare. I provvedimenti sono l'ultima tappa di un processo che ha visto la Fondazione impegnata nel tempo e a vari livelli di profondità, realizzati non solo sul fronte dell'attività filantropica, ma anche attraverso il Ce Lab, il Centro per l'Economia circolare, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cariplo Factory. Le iniziative selezionate hanno l'obiettivo di sviluppare nuovi materiali, sistemi più efficienti di rigenerazione e riutilizzo di beni e valorizzare rifiuti organici e inorganici.

Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo, sottolinea che "identificare priorità condivise e lavorare tutti nella stessa direzione: questo è il metodo per rendere reale e concreta la transizione ad una economia green. Con il bando 'Economia circolare: ricerca per un futuro sostenibile' la Fondazione Cariplo ha voluto tracciare una direzione di lavoro chiara sulla quale ingaggiare il mondo della ricerca scientifica".

I 13 progetti selezionati, continua Fosti, "lavoreranno sull'applicazione di modelli di economia circolare in diversi ambiti, collegandosi ad altre iniziative che la Fondazione sta promuovendo da tempo su questo tema, come ad esempio le attività del Ce Lab, il Centro per l'Economia Circolare realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cariplo Factory, e la Food Policy avviata dal Comune di Milano e Fondazione Cariplo per rendere più sostenibile il sistema alimentare della città".