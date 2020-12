Governo: Bellanova, 'minaccia voto anticipato? Decide capo stato'

22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Questa minaccia, questo ricatto l'idea di brandire arma delle elezioni anticipate intanto è mal posta perché non attiene a nessuno di quelli l'hanno brandita ma al Presidente della Repubblica". Lo dice la capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, a Rainews.

"Non mi preoccupa quel 2,3% la percentuale dei singoli partiti, alcuni si dilettano con questo perché hanno poco a cuore il nostro Paese. Le percentuali che mi preoccupano è il 34% in meno delle assunzioni come ha rilevato l'Inps".