Manovra: riprende aula Camera, maggioranza chiede nuovo rinvio in commissione'**

22 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Ripresa la discussione della legge di Bilancio nell'aula della Camera e subito interrotta per la richiesta del presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli, di un rinvio in commissione per un "breve riesame del testo al fine di modificare o sopprimere alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario". 'Profili problematici' che Francesco Lollobrigida, capogruppo Fdi, definisce "errori della maggioranza".