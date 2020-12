Moda: Assopellettieri, -40% fatturato settore per crisi coronavirus

22 dicembre 2020 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Il settore italiano della pelletteria ha perso quest'anno circa il 40% del fatturato a causa della crisi innescata dal coronavirus. Nel 2019 il settore ha registrato un giro d'affari di oltre 12 miliardi di euro, con punte dell'87% di export. All'interno del settore uno dei comparti che ha sofferto di più è la valigeria, con un crollo del fatturato fino all'80% sul 2019.

“Il governo sta adottando una serie di soluzioni per nulla strutturali e senza considerare gli effetti delle stesse sull'economia reale. In particolare, quelle dei Dl Ristori: sono stati distribuiti soldi a pioggia e un po' a caso, si pensi al tema dei codici Ateco, per tamponare la ferita ma senza pensare alla cura, all'Italia del 2030", afferma Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri.

"Chiediamo al Governo di essere ascoltati”, continua il direttore Danny D'Alessandro. “Non c'è ad oggi una percezione concreta né la giusta considerazione sulle serie difficoltà che gli imprenditori della moda, e della valigeria su tutti, stanno attraversando; abbiamo delle proposte concrete ‘a saldi di Stato invariati' che potrebbero aiutare il settore a rimanere in piedi. Siamo pronti a dare una mano per il bene di tutti”.