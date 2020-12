Governo: Orlando, 'Conte sia guida politica, non si disinteressi di dossier come riforme'

22 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il modo di difendere Conte è di metterlo in guarda da certi pericoli. Ad esempio quello di disinteressarsi delle riforme che è uno dei punti su cui si è fondato questo governo. Disinteressarsene significa non fare un buon servizio innanzitutto a sè stesso per questo abbiamo chiesto a Conte di assumere un ruolo di guida politica di una coalizione che vogliamo politica". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Carta Bianca.