Governo: Boschi, 'Franceschini pensi ad alberghi chiusi, non con Conte leader a elezioni'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Qualcuno dovrebbe spiegare a Franceschini che non è il Presidente della Repubblica. Non ancora, almeno. Al Quirinale c'è un galantuomo che si chiama Sergio Mattarella. Mi auguro che il ministro del Turismo sia più preoccupato di evitare che chiudano alberghi e ristoranti che di aprire i seggi elettorali. Chi poi conosce bene Dario sa che il richiamo alle urne è un suo evergreen a cui non crede nemmeno lui”. Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un'intervista a 'Il Foglio.

“Conte -aggiunge- non sarà il nostro leader alle elezioni. Ma aggiungo che non penso ci saranno elezioni anticipate. Occupiamoci dei vaccini e dei posti di lavoro, non di fantasie. Noi siamo impegnati a rilanciare l'azione dell'esecutivo; se invece altri vogliono fermarsi e rinunciarvi ne prenderemo atto e vedremo cosa accadrà in Parlamento”.