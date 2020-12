Coronavirus: Meloni, 'non obbligo vaccino ma campagna informazione seria'

23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Sui vaccini "bisogna sentire le indicazioni della comunità scientifica, perchè non si può avere la pretesa di sapere qualcosa che gli altri sanno meglio di te. Non penso che lo Stato lo possa imporre, perchè questo non è previsto nel nostro ordinamento, penso che possa spingere con campagne serie, dicendo quali sono i rischi di non vaccinarsi, quali sono i modi per farlo, quali sono le priorità di chi si deve vaccinare". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'No stop news' su Rtl 102.5.

"Intanto -aggiunge- facciamolo arrivare questo vaccino in Italia. Il vaccino c'è? Ad oggi non c'è, speriamo che ci sia in futuro".