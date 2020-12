Roma: Meloni, 'no a rinvio elezioni, a buon punto per candidato centrodestra'

23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dice "assolutamente no" ad un rinvio delle prossime elezioni amministrative, a cominciare da Roma, perchè "il Covid c'è in tutto il mondo e non mi sembra che altre nazioni abbiano sospeso per questo la democrazia, a nessun livello. La sinistra -afferma in un'intervista a 'Il Messaggero'- cerca di trovare ogni pretesto possibile pur di non essere sottoposta al giudizio dei cittadini. Fosse per me, in primavera andrei a votare anche per le politiche per mandare a casa in un colpo solo Conte e la Raggi".

Quanto alla scelta del candidato sindaco del centrodestra "siamo a buon punto. Il nostro obiettivo -spiega la leader di Fratelli d'Italia- è offrire presto ai cittadini una proposta di governo seria e credibile e il candidato migliore per vincere. A Roma, così come in tutti gli altri Comuni e capoluoghi nelle quali si voterà".