Iotti: Casellati, 'modello per ricostruire Paese più forte e inclusivo'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Ricordare la figura di Nilde Iotti, "in un momento così drammatico della nostra vita individuale e collettiva, significa valorizzare la sua testimonianza come modello sul quale ricostruire un Paese più forte e inclusivo". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio inviato in occasione dell'evento 'Grazie Nilde' tenutosi ieri sera al Teatro Argentina di Roma per ricordare la figura del presidente della Camera nel centenario della nascita.

"Una testimonianza la sua, sempre attuale. Penso al contributo decisivo per l'affermazione della piena uguaglianza delle donne nella famiglia, nel lavoro e nella società. Penso -ha sottolineato Casellati- alla sensibilità, alla lungimiranza con cui incoraggiò e sostenne le riforme istituzionali. Il suo obiettivo, così importante anche oggi, fu sempre quello di dare concretezza al principio del Parlamento come luogo di confronto dialettico, centro della vita politica del Paese e guida del processo di cambiamento".

"Penso alla grande capacità di visione con cui comprese che solo un 'Europa unita e forte avrebbe garantito la crescita delle società e delle democrazie nazionali. Penso poi a quella sua naturale propensione: fare prevalere sempre, anche nelle più drammatiche circostanze, le ragioni dell'unità, della condivisone delle responsabilità rispetto alle divisive convenienze politiche".

"Una dedizione incondizionata ai valori fondanti della democrazia che ancora oggi rappresenta per noi un prezioso punto di riferimento. Per questo -ha concluso il presidente del Senato- mi sento davvero di condividere con tutti voi il sincero sentimento espresso dalle significative parole che danno titolo all'evento: 'Grazie Nilde!'".