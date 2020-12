23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Riprenderà alle 12.30 la seduta della Camera per l'esame della legge di Bilancio. La commissione Bilancio, come ha spiegato il presidente Fabio Melilli, ha terminato i suoi lavori, l'ulteriore rinvio si è reso necessario per consentire l'elaborazione dei testi da esaminare.