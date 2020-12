Titoli Stato: Iacovoni, in 2021 emissione Btp Futura, dubbi su Btp Italia**

23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - E' in arrivo nel 2021 "almeno una emissione del BTp Futura" con una scadenza non inferiore a 8 anni. Lo ha annunciato il Direttore della Direzione Generale del Debito Pubblico, Davide Iacovoni presentando alla stampa le Linee guida sulle emissioni 2021. Diversa visione, invece, sul Btp Italia, che non ha scadenze nel prossimo anno. "Il Btp Italia ha registrato uno straordinario successo nel 2020, ha ancora appeal presso gli investitori, ma sono anni complicati per tutti gli strumenti indicizzati all'inflazione" per cui "andrà valutato bene se insistere nell'offerta" ha spiegato.