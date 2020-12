Milano: nasconde 220 chili di marijuana e hashish in un appartamento, arrestato

23 dicembre 2020 a

Milano, 23 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo, che in un appartamento aveva nascosto oltre 220 chili fra marijuana e hashish. I militari hanno seguito l'auto guidata dall'uomo, un cittadino albanese di 30 anni, incensurato, fino a una strada senza uscita della cittadina. Il 30enne ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di un mazzo di chiavi e hanno provato ad aprire le porte di alcuni palazzi sulla via.

In un appartamento nella disponibilità dell'uomo i militari hanno trovato 209 chili di marijuana, conservati in 190 buste termo sigillate, 12 chili di hashish, suddivisi in 26 panetti, 600 euro in contanti e una macchinetta conta soldi.

Il valore della droga sequestrata per la vendita all'ingrosso è stimato in circa un milione di euro. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato nel carcere di Monza.