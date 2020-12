23 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Non dico che aria di crisi non c'è stata, ma non è nelle mie mani. Si va avanti solo se c'è una fiducia non astratta di ciascuna forza che sostiene la maggioranza. Io l'ho dimostrato, lavoro per l'interesse del Paese. Qualsiasi altra proposta non nel'interesse del Paese non mi riguarda". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.