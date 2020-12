Natale: da Assolombarda iniziativa 'Capi sotto l'albero' per aiutare i più fragili (2)

23 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Questa è anche una delle missioni del nostro Board, che ci ha portato in vista del Natale a fare qualcosa di concreto per gli altri grazie alla generosità degli imprenditori, che hanno aderito all'iniziativa e che ringrazio. Donne e uomini di impresa per i quali la responsabilità sociale è un valore e un asset intangibile dell'azienda. D'altra parte, è proprio questo il senso più autentico del Natale: gratuità del dare, quindi di donarci agli altri”, sottolinea Magnoni Dompé.

Al progetto hanno aderito Brunello Cucinelli, Ermenegildo Zegna, Etro, Loro Piana, Maglificio Mapier, Moncler, Petit Bateau, Save the Duck e Thecorner.com. Le realtà destinatarie del terzo settore ad oggi individuate sono la Parrocchia San Michele e Santa Rita, nel quartiere Corvetto a Milano, l'organizzazione di volontariato La Speranza di Corsico, in provincia di Milano, la Società di San Vincenzo De Paoli a Monza e Brianza, la Chiesa del Santissimo Salvatore (Pavia) e Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus (Lodi).