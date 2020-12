Natale: da Assolombarda iniziativa 'Capi sotto l'albero' per aiutare i più fragili

23 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 23 dic. (Adnkronos) - L'advisory board di Assolombarda per la Responsabilità Sociale delle imprese, in occasione del Natale, promuove 'Capi sotto l'albero', un'iniziativa di solidarietà per rispondere alla difficoltà di molte famiglie e di persone senza dimora di avere capi invernali per affrontare il freddo. Il progetto ha coinvolto grandi imprese del settore tessile e moda, disponibili a donare capi di abbigliamento invernali a favore di diverse realtà del terzo settore di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, che si occupano di distribuzione di beni di prima necessità e di vestiti alle fasce più vulnerabili della comunità. Per l'iniziativa sono stati raccolti coperte, piumini, maglieria, pantaloni per donna, uomo e bambino per un totale di oltre un migliaio di capi donati.

“L'arrivo della stagione invernale rappresenta, da sempre, un momento particolarmente difficile per le fasce più fragili della popolazione, perché porta con sé il gravoso problema del freddo", ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell'advisory board per la Responsabilità Sociale delle Imprese di Assolombarda.

La pandemia, continua, "ha ulteriormente aggravato la situazione economica e sociale di molte persone, andando purtroppo ad aumentare il numero di disoccupati e dei senzatetto su tutto il territorio. In questo scenario difficile, sono molte le imprese che si sono impegnate a favore della comunità, nella quale operano, con l'obiettivo di costruire uno sviluppo inclusivo e sostenibile".

"Questa è anche una delle missioni del nostro Board, che ci ha portato in vista del Natale a fare qualcosa di concreto per gli altri grazie alla generosità degli imprenditori, che hanno aderito all'iniziativa e che ringrazio. Donne e uomini di impresa per i quali la responsabilità sociale è un valore e un asset intangibile dell'azienda. D'altra parte, è proprio questo il senso più autentico del Natale: gratuità del dare, quindi di donarci agli altri”, sottolinea Magnoni Dompé.

Al progetto hanno aderito Brunello Cucinelli, Ermenegildo Zegna, Etro, Loro Piana, Maglificio Mapier, Moncler, Petit Bateau, Save the Duck e Thecorner.com. Le realtà destinatarie del terzo settore ad oggi individuate sono la Parrocchia San Michele e Santa Rita, nel quartiere Corvetto a Milano, l'organizzazione di volontariato La Speranza di Corsico, in provincia di Milano, la Società di San Vincenzo De Paoli a Monza e Brianza, la Chiesa del Santissimo Salvatore (Pavia) e Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus (Lodi).